Папу римского застукали за греховным делом с моделью в мини и чулках

Папу римского Франциска поймали за запретным занятием. Оказывается, священнослужитель изучает странички хорошеньких моделей в соцсетях. Он даже поставил лайк бразильской прелестнице в дерзком мини и белых чулочках. Правда, потом лайк по-быстрому удалили с ее страницы, но было уже поздно.
В Сети разгорелся настоящий скандал, и теперь об этом пишет британский таблоид The Sun. Священнослужителя чуть ли не обвиняют в нарушении религиозных канонов! Ну, да не суди – и не судим будешь...
Бразильская модель Наталья Гариббото, о которой идет речь, известна своими откровенными снимками. Ее "Инстаграм" полон "клубнички", и подписаны на нее в основном мужская половина общества. На фото, которое так понравилось понтифику, она предстала в откровенной школьной форме и сексуальной позе. Девушка маняще смотрела в кадр. Стоит отметить, что девушка обладает аппетитными формами. За жизнью и творчеством модели следят более двух миллионов подписчиков.
Ранее сообщалось, что папа римский Франциск ударил женщину, которая хотела оттащить его к заграждению. Видео инцидента попало в Сеть и стало обсуждаемым.
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