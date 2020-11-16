Папу римского застукали за греховным делом с моделью в мини и чулках

Иисус сказал: "Всякий, кто продолжает смотреть на женщину и разжигается к ней страстью, уже совершил с ней прелюбодеяние в своем сердце" (Матфея 5:28). Конечно, все религии разные, но раньше никто не сомневался в чистоте помыслов священнослужителей. Папа римский развеял эти мифы.

прочитано 183 раза Папу римского Франциска поймали за запретным занятием. Оказывается, священнослужитель изучает странички хорошеньких моделей в соцсетях. Он даже поставил лайк бразильской прелестнице в дерзком мини и белых чулочках. Правда, потом лайк по-быстрому удалили с ее страницы, но было уже поздно. ПО ТЕМЕ Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику В Сети разгорелся настоящий скандал, и теперь об этом пишет британский таблоид The Sun. Священнослужителя чуть ли не обвиняют в нарушении религиозных канонов! Ну, да не суди – и не судим будешь... Бразильская модель Наталья Гариббото, о которой идет речь, известна своими откровенными снимками. Ее "Инстаграм" полон "клубнички", и подписаны на нее в основном мужская половина общества. На фото, которое так понравилось понтифику, она предстала в откровенной школьной форме и сексуальной позе. Девушка маняще смотрела в кадр. Стоит отметить, что девушка обладает аппетитными формами. За жизнью и творчеством модели следят более двух миллионов подписчиков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ɴᴀᴛᴀ ɢᴀᴛᴀ (@nataagataa) Ранее сообщалось, что папа римский Франциск ударил женщину, которая хотела оттащить его к заграждению. Видео инцидента попало в Сеть и стало обсуждаемым.

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