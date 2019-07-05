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Июль 5, 2019
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Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

567

Накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска в Ватикане. В процессе они любезно обменялись подарками. Российский лидер вручил главе католической церкви икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.

Папа Римский, в свою очередь, подарил российскому лидеру медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана. "И чтобы вы не забыли Рим – это вам графика XVIII века", - отметил Франциск.

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