В Барселоне во время протестов спели "Калинку"

Протестующие в Барселоне остроумно отреагировали на абсурдные обвинения в связях с Россией. Вышедшие на улицы люди спели русскую песню "Калинка", передает сайт VSE42.RU.
Документы в суд подала актриса, а не юморист
Режиссер спокоен как скала
Ведущая распрощалась со своими страхами
Влюбленные вышли на связь
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Швондер и Людка
Возьмут ли в жены девушку бу?
изменой за измену
почему женщины не стареют красиво
русские мужчины не самые красивые
Вопрос к гражданам Белоруссии
Моя жизнь кончена...
Предупреждали !
принудительная стерилизация