В какие города России дешевле всего улететь

Аналитики популярного сервиса путешествий составили рейтинг городов России с самыми дешевыми авиаперелетами. Для этого они изучили цены на авиабилеты с вылетами с 1 сентября до 30 ноября.
Выяснилось, что самым дешевым среди "миллионников" стал Волгоград: туда можно долететь, в среднем – за 4896 рублей. На втором месте оказался соседний Ростов-на-Дону: туда можно найти билеты стоимостью до пяти тысяч рублей. Бронза досталась Казани, четвертое место – Воронежу, а пятёрку лидеров замыкает Санкт-Петербург, сообщает РИА "ФАН".
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