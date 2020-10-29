Названы самые экологичные города России

Аналитики одного из популярных сервисов по трудоустройству провели опрос среди россиян, чтобы узнать, какие города России они считают самыми экологичными. Участники исследования рассказали, в каких городах самые чистые вода, воздух и ситуация с окружающей средой в целом.

Выяснилось, что наиболее "чистыми" россияне считают Тюмень и Казань. Самыми грязными же оказались Рязань и Тольятти. Респонденты считают, что лучшую воду можно найти в Иркутске и Красноярске, а за чистым воздухом следует ездить в Тюмень и Краснодар, сообщает телеканал "360".