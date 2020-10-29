Россиянам запретили плавать на бревнах

МЧС России утвердило новые правила поведения на российских пляжах. В документе оказались весьма неоднозначные запреты.

Так, гражданам запретили приводить на пляжи каких-либо питомцев, кроме собак-повадырей. Кроме того, теперь отдыхающим нельзя плавать на досках, бревнах и использовать другие приспособлений, не предназначенных для плавания, сообщает телеканал "360".

Но есть и разумные меры. Так, россиянам запрещено заплывать за буйки и срывать их, а также заходить в воду при поднятом на пляже красном или черном флаге, которые означают крайне неблагоприятные для плавания условия, передает Общественная служба новостей.