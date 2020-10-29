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Врач назвала самый полезный фрукт против простуды

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Ортомолекулярный терапевт Марина Сергиенко порекомендовала россиянам в холодный период употреблять больше авокадо. Этот фрукт содержит много полезных веществ, помогающих в профилактике респираторных заболеваний.

В авокадо содержатся витамин Е и омега жиры, а также витамин D, дефицит которого испытывают большинство россиян из-за малого количества солнечного света. Кроме того, в нем есть особые жирные кислоты, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, передает "Москва 24".

Автор: 29 октября 2020, 10:16 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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