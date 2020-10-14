В Москве автомобиль таски снес ограждение и упал в реку Яузу

В Москве автомобиль такси снес ограждение на Костомаровской набережной реки Яузы и упал в воду. В результате аварии водитель авто погиб.
Инцидент произошел около 8 часов утра неподалеку от дома, расположенного по адресу: Наставнический переулок, 17. Вскоре тело погибшего таксиста извлекли из воды. Но чтобы достать из реки саму машину, пришлось ждать приезда передвижного подъемного крана. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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