Ермилов день: зачем сидеть дома и следить за кошками 26 января

Церковный календарь советует православным людям 26 января почтить память мучеников Ермила и Стратоника. Народные приметы и обычаи полагали, что этот день неплохо было бы потратить на наблюдение за живущей в доме кошкой и не выходить за дверь без крайней необходимости.



История святого

Согласно православному календарю, 26 января принято вспоминать чудную двоицу – Ермила и Стратоника, которые пострадали при царе Ликинии. Ермил был диаконом в городе Сингидон – нынешний Белград.

Святого бросили за решетку и истязали. Однако пытки не смогли сломить волю диакона, и тогда его утопили в Дунае. Стратоник же был стражем в тюрьме, где держали святого, и его тайным другом. Видя мучения брата по вере, он не смог сдержать слез и тем самым себя выдал. После истязаний его также утопили в Дунае.

Мощи Ермила и Стратоника были обнаружены верующими на третий день на берегу реки. Они были погребены близ Сингидона.

Ермилов день: народные традиции и приметы на 26 января

Народный, как и церковный, календарь называет эту дату Ермиловым днем. Однако кроме имени святого совпадений между ними не так уж и много.

Мудрость наших предков гласила, что этот день хорошо бы провести дома: "Ерема на печи – болезнь одолей и больше не болей". Поскольку в 2020 году 26 января выпадает на воскресенье, выполнить это пожелание не так уж и сложно.

Многое о переменах погоды крестьянам мог сказать лес. Если он трещал, то стоило готовиться к долгим морозам. Если же шумел, то быть потеплению и снегу.

Также людям советуют внимательно присмотреться к живущей дома кошке. Дескать, по ее поведению можно будет предсказать погоду на ближайшее время.

Так, если ей вздумается покататься по половицам, то стоит ждать наступления тепла. Если же кошка будет драть стену, то готовиться надо к ненастной погоде.

Более того, у кошки можно было попытаться попросить излечения от болезни. Примета гласила, что любой непонятный недуг как рукой снимет, если найти любимое место кошки для лежания, встать на него и подольше не сходить с этого места.

Именины 26 января

Возможно даже чаще вопроса "какой сегодня праздник" людей интересует, чьи сегодня именины. 26 января их празднуют Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Петр, Стратоник и Яков.