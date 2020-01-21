Чем надо заниматься на Филиппов день 22 января

В народе 22 января называют Филиппов день и считают, что это самое время, чтобы заняться хозяйством. Церковный же календарь велит верующим вспомнить в этот день митрополита Московского и всея Руси, святителя и чудотворца Филиппа.



История праздника

Будущий митрополит Филипп II родился в семье, принадлежавшей младшей ветви боярского рода Колычевых, 11 февраля 1507 года. Родители нарекли его Федором. Отец готовил ребенка к государевой службе, а мать воспитывала его в духе христианского благочестия. Рассказывают, что в молодости Федор Колычев служил при дворе великого князя Василия III и был дружен с молодым Иваном IV, которого позже прозовут Грозным.

После того, как в Новгороде случился бунт, бояре Колычевы попали в опалу. Кто-то оказался в тюрьме, другие были казнены. Федор бежал из Москвы. В Житиях святых говорится, что он покинул столицу не из-за гонений, а в результате религиозного прозрения. Он был принят в Соловецком монастыре как послушник, а через полтора года такой жизни был пострижен в монахи под именем Филипп. Спустя восемь лет пребывания в Соловецком монастыре он встал в его главе, показав себя еще и как успешный руководитель.

Иван Грозный лично просил Филиппа принять митрополичий сан. Тот поставил условием своего согласия отказ Грозного от опричнины. Между царем и игуменом завязался спор. В конечном счете церковные иерархи уговорили Филиппа согласиться с просьбой Ивана IV.

Рассказывают, что хоть Грозный и не отказался от опричнины, в Москве казни были прекращены. Филипп II лично беседовал с Иваном IV, пытаясь убедить его остановить беззаконие вовсе. В конце концов противостояние митрополита с царем вылилось в открытый конфликт. Но даже тогда царь не решался расправиться с самим митрополитом.

В итоге Филипп был сослан в отдаленный монастырь. Во время новгородского похода по приказу Ивана Грозного туда направился его соратник Малюта Скуратов якобы для того, чтобы получить от него благословение. Встретив отказ, Скуратов задушил святителя Филиппа и обвинил в его смерти настоятеля Отроч Успенского монастыря.

22 января церковный календарь напоминает православным о жизни и смерти святителя Филиппа Московского. Свою жизнь он посвятил тому, чтобы словами противостоять жестокости царя Ивана IV, попытаться вразумить его и смягчить его нрав, став народным заступником. На этом пути он не убоялся ни лишений, ни смерти.

Традиции на Филиппов день

Народные традиции, связанные с 22 января, объясняются здравым смыслом наших предков. За время зимних праздников к Филиппову дню успевало скопиться множество дел, которые требовали к себе повышенного внимания. Поэтому в этот день народ стремился привести в порядок свое хозяйство и самих себя.

Традиции велят 22 января заниматься уборкой, стиркой и самим ходить в баню. В народе это называлось "смывать Святки".

Народные приметы и гадания

Жизнь русского крестьянина прямо зависела от погоды, поэтому за ней наши предки следили самым тщательным образом. Сохранились и приметы на Филиппов день 22 января, по которым люди пытались предсказать, чего им ждать от будущего.

Так, считалось, что если в этот день выпущенный во двор скот будет стремится вернуться в стойло, то ждать холода и снега. А ясная погода 22 января, по мнению крестьян, обещала хороший урожай летом.