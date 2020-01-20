Замучен русским князем: православные вспоминают убитого чудотворца

Православный церковный календарь дает исчерпывающий ответ на вопрос, какой праздник отмечается 21 января 2020 года. Оказывается, в этот день верующие вспоминают сразу нескольких особо почитаемых подвижников. Среди них – чудотворец Григорий Печерский.



История праздника

Преподобный Григорий был пострижен в иноки в Киево-Печерском монастыре. Много времени он уделял чтению книг. Рассказывают, что несколько раз в келию к чудотворцу и в монастырский сад пробирались грабители. Кротким словом Григорий вразумлял преступников. После беседы с чудотворцем, они не просто отказывались от своих темных замыслов на этот раз – с тех пор они начинали вести честную жизнь.

Однажды чудотворец шел к Днепру, чтобы набрать воды. На берегу его встретили сыновья переяславского князя Ростислава Всеволодовича, брата Владимира Мономаха. Отроки принялись смеяться над преподобным Григорием и грубо его ругать. В ответ чудотворец попытался вразумить их, предупредив, что и сами они, и их отец найдут смерть в воде.

Разгневанный брат Владимира Мономаха повелел связать старца по рукам и ногам и с камнем на шее утопить его в Днепре. Не прошло и года после этой страшной казни, как князь Ростислав утонул, спасаясь бегством от половцев. Сам чудотворец Григорий погребен в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры.

21 января наряду с другими почитаемыми в этот день святыми православные вспоминают чудотворца Григория Печерского.

Емельяны Перезимники: традиции на Емельянов день

Ответ на вопрос, какой праздник 21 января, дает и народный календарь славян. Простой православный люд этот день именует Отданием Святок, Емельяновым днем и Василисами зимними.

Народные традиции велят 21 января угощать своих кума с кумой. Согласно примете, такое отношение к крестным родителям может принести самим крестникам здоровье. Кум и кума, в свою очередь, должны прийти в гости не с пустыми руками – от них ждут в подарок брусок мыла и полотенце.

Во время первого мытья крестника с новым мылом и полотенцем родителям советовали помолиться за здравие своего ребенка и произнести: "С гуся вода, с Иванушки худоба".

К слову, выражение "Мели Емеля – твоя неделя" берет свое начало именно от Емельянова дня. Традиционно долгими зимними вечерами народ собирался, чтобы послушать истории и сказки.

Кроме того, согласно народным повериям, 21 января у человека появлялась возможность избавиться от застарелой лихорадки. Считалось, что для этого понадобится некая "трава-лихоманник".

Народные приметы и гадания

"На Григория-Емельяна ветер с Черна моря – быть лету с великой грозой", – гласит народная мудрость. Вообще, судя по всему, народ очень внимательно следил за ветром именно в этот день. Считалось, что 21 января начинаются настоящие зимние метели, за которыми приходит сильный мороз. Также в народе ходили и другие приметы, при помощи которых по ветру можно было предсказать летнюю погоду.

Молитвы чудотворцу Григорию Печерскому

Православные молятся чудотворцу Григорию Печерскому с просьбой попросить у Бога за них о прощении грехов. В Церкви отмечают, что совсем не лишним будет хотя бы раз в год, в день почитания этого святого, поблагодарить его, поставить в церкви или дома свечку перед его иконой и прочесть акафист или молитву.