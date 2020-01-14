Россиян хотят оставить без коньяка

В следующем году из магазинов может исчезнуть любимый многими спиртной напиток. Согласно новому техрегламенту Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, у него появится новое определение.
"Будет использоваться термин "крепкий напиток из дистиллята винного для бренди (коньяк)", – цитирует сообщение рабочей группы при Росалкогольрегулировании URA.ru. Замечания направлены в Минфин России.
Отечественные производители опасаются, что такое определение придется писать на бутылках. Это может запутать покупателей. Кроме того, нововведение приведет к дополнительным расходам, как следствие, увеличится стоимость алкогольного напитка. Таким образом, купить коньяк многим станет не по карману.
Предприниматели отмечают, что при таком повороте событий им придется разрабатывать новый дизайн для этикеток и проводить маркетинговые исследования. Изготовители высказались за изменение техрегламента и просят оставить название "коньяк".
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