В Подмосковье могут ввести сухой закон

Депутат из Щелкова Алексей Яковлев предложил предложил ввести в регионе полный запрет на продажу алкоголя. Такую идею он озвучил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
Яковлев убежден, что эта мера может привести к сокращению числа преступлений, а также позволит повысить уровень безопасности и улучшит привлекательность города Щелково. По словам политика, это можно опробовать на территории округа, а потом предложить провести эксперимент и в других регионах России, передает НСН.
Депутат сравнил подобный шаг с полным запретом наркотиков. Якобы, никто же не возмущается тем, что нельзя употреблять наркотические вещества. Он уверен, что запрет на спиртное будет исправно работать, так как сам намерен следить за его выполнением.
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