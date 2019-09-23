Россиян предупредили о затяжном похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что средняя суточная температура составит всего шесть-семь градусов. Такая температура больше характерна для октября.
Днем 23 сентября столбики термометров не поднимутся выше шести-одиннадцати градусов. 24 и 25 сентября ночью будет холоднее: минут три – плюс три градуса, днем – от пяти до десяти градусов, передает телеканал "360".
Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Ura.ru. В четверг днем на севере европейской части России воздух прогреется до плюс шести-одиннадцати градусов.
В Московском регионе 23 сентября облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Будет ветрено: порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура днем – семь – девять градусов выше нуля.
Небольшое потепление после затяжного похолодания в Москве и области придет только к выходным. По прогнозам, значения средней суточной температуры находятся ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.
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