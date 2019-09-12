Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Похолодание придет в Москву уже в ближайшие выходные. По словам синоптиков, столбики термометров опустятся на 6-8 градусов. Так, в субботу температура воздуха составит +13...18. В воскресенье и понедельник также ожидается похолодание, передает "Российская газета".
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина добавила, что уже скоро жители Камчатки, Дальнего Востока и Сибири столкнутся с первыми заморозками. Теплая погода будет господствовать только в южных регионах страны. В Туапсе и Геленджике воздух прогреется до +24 градусов, а в Сочи – до +25 градусов, уточняет "Вечерняя Москва".
Популярные темы форума
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Присоединение Донбасса к России
Ольга или Ксения?
Не люблю своего ребенка
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Не нравится невеста сына