Москвичей предупредили о резком снижении давления

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сделал важное заявление о ситуации в столице. Он сообщил, что в среду давление достигнет "барического дна".
По данным РИА ФАН, жители Москвы в эти дни будут подвержены резким колебаниям атмосферного давления. Это заметно скажется на их самочувствии.
Среда будет пасмурной. Ожидается кратковременный дождь. Воздух прогреется до +13.
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