Названы самые высокооплачиваемые в России профессии

Больше всех получают топ-менеджеры и руководители высшего звена в компаниях, занимающихся газовыми и нефтяными разработками, а также развитием энергетики. Не жалуются на зарплату командиры воздушных судов и мастера проходки шахты.
Приличным доходом могут похвастаться сотрудники таких сфер, как строительная, рекламная и финансовая. Хорошо получают и представители компаний – разработчиков программного обеспечения, а также предприятий, занимающихся добычей и обработкой драгоценных металлов и камней.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд, высокая зарплата у главного механика, инженера-проектировщика, инженера-технолога, инженера по автоматизированным системам управления производством, сталевара, заточника и слесаря.
В сфере питания неплохо зарабатывают шеф-повара и заведующие производством, а в сфере культуры – художественные руководители театров, режиссеры-постановщики и балетмейстеры. В медицине особым спросом пользуются дерматовенерологи, стоматологи, психиатры и офтальмологи. В сфере услуг готовы предложить высокую оплату труда автоэлектрикам, парикмахерам и риелторам, сообщает телеканал "360".
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