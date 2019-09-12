Минтруд хочет увеличить минимальную зарплату

Министерство труда России установило минимальный размер оплаты труда на следующий год. Согласно представленному законопроекту, он составит 12 130 рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Российскую газету".
По информации издания, минимальный размер оплаты труда должен быть равен прожиточному минимуму. Последний меняется каждый год, что влияет на МРОТ. Как передает РИА ФАН, в качестве основы берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.
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