Легендарный музыкант скончался в возрасте 75 лет

Американский музыкант Рик Окасек умер в возрасте 75 лет. Тело артиста обнаружили в его собственном доме в Нью-Йорке. Причина смерти не раскрывается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежное издание TMZ.
В 1976 году Рик Окасек основал рок-группу The Cars, участниками которой также стали Бенджамин Орр, Эллиот Истон, Грег Хоукс и Дэвид Робинсон. Коллектив выпустил семь пластинок. В апреле 2018 года The Cars вошли в Зал славы рок-н-ролла.
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