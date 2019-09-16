Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

Оскорбившая жителей Тулуна глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алакшевич после возвращения из отпуска написала заявление об увольнении. Она приняла такое решение, потому что от ее семьи "все равно не отстанут", передает телеканал "360".
Алакшевич извинилась перед жителями Тулуна, но обратила внимание, что обращалась не к ним. По ее словам, из записи выкинули многие моменты, которые могли бы прояснить ситуацию. Как напоминает НСН, после скандала власти региона организовали проверку, результаты которой пока не обнародованы.
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