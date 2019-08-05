Украина провела учения морской авиации

Украина нанесла удар условной подводной лодке в ходе учений. Такое поведение вызвало бурю эмоций у пользователей Сети.

В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что морская авиация ВСУ провела летно-тактические учения над Черным морем. "В течение недели экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию", – сообщает пресс-служба.

Самым ярким событием этих учений стал поиск вражеской подводной лодки с целью нанесения ей бомбового удара. "Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – добавили в пресс-службе. По официальным данным, экипаж вертолета Ка-27 обнаружил воображаемого противника и обозначил зону, где нужно нанести сокрушительный удар.

Однако наблюдатели не оценили таких действий, преподнесенных со стороны украинских властей как грандиозных. Украинские учения привели пользователей Сети в недоумение, а у некоторых вызвали даже смех, пишет ТВ Центр. На голову Минобороны Украины обрушились язвительные комментарии: " Ого, вот это сила. Осталось только попросить подводную лодку попросить подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел!", " Вы уже забыли, как подводные лодки выглядят, не говоря, что они делают. Надувной флот надувной страны","Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать".

Летно-тактические учения проходили в течение недели, были задействованывертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26.