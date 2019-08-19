В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов

В понедельник, 19 августа, в столичных аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на сервис "Яндекс. Расписание".
В Домодедово с задержкой отправятся 22 рейса, еще три были отменены. Во Внуково и Шереметьево четыре рейса перенесены на более позднее время. Причины изменений в расписании не уточняются.
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