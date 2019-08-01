Музей "Гараж" сообщил о пропаже кота

Музей современного искусства "Гараж" сообщил в соцсетях о пропаже рыжего кота по кличке Гараж. Животное является символом культурного учреждения, уточняет НСН.
По словам представителей музея, питомец не появлялся в офисе больше недели. "Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, пожалуйста, дайте знать. Кот чипирован", – говорится в официальном сообщении.
Как пишет "Вечерняя Москва", несколько лет назад сотрудники музея подобрали животное рядом с офисом в парке Горького. У рыжего кота есть страница в Instagram и сувенирная линейка.
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