Список профессий для женщин кардинально изменится

Министерство труда России обновит список профессий, запрещенных для женщин. Перечень, утвержденный в 2000 году, включал в себя 456 специальностей. С 2021 года в списке останется 98 профессий, которыми женщины не могут заниматься, сообщает РБК.

Россиянки смогут попробовать свои силы в таких специальностях, как машинист электропоезда, слесарь по ремонту машин и член палубной команды судов. В то же время под запретом останутся профессии, связанные с тушением пожаров и прокладыванием тоннелей метро.