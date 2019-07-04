Москвичей предупредили об опасных порывах ветра

Состояние Бари Алибасова Эксклюзивное интервью Цискаридзе Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 4 июля
Лента новостей
12:02
"Много ягодиц": раскрыта причина одиночества Бузовой
11:38
Боярского застукали за удивительным занятием (видео)
11:35
"Какой ужас!": что случилось с лицом Маши Распутиной
11:21
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
10:34
Искренняя благодарность: Борисова разделась для Разина
10:26
Улицы Петербурга подтопило из-за сильного ливня
09:53
"Тело богини": Нюша поразила подтянутой фигурой
09:53
Вместо Юли: похоронившая Началову Исаева стала певицей
09:44
В Краснодаре загорелся склад с шинами
09:17
Россиян накажут за долги соседей по ЖКХ
09:13
Во время праздничного салюта погибла женщина
08:45
Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии
08:13
Вызвать на допрос: Пугачевой грозят серьезные последствия после омерзительной выходки
06:12
Раскрыт секрет молодости легендарной Пугачевой
04:17
Сотрудница банка в Москве похищала деньги у пенсионеров
02:13
Шерон Стоун испугала своим изможденным видом
00:13
"Только мудрый Максим промолчал": "Свиту" Примадонны вывели на чистую воду
23:02
Дух Децла мешает пить "святую" воду с могилы Началовой
22:32
По Сети гуляет новый вирус-вымогатель
22:13
Припертый к стенке Климкин отвесил Зеленскому звонкую оплеуху
21:52
"Платье без вкуса": Тодоренко разнесли за выбор свадебного наряда
21:44
После бури в Москве несколько человек попали в больницу
21:30
В России хотят ввести контроль за сбором ягод и грибов
20:47
Алибасов после скандала с отравлением вновь попал в больницу
19:49
Маркл выбрала крестной своего ребенка скандальную знаменитость
19:02
Александр Масляков вляпался в грязный скандал
18:38
Ирина Шейк испытывает терпение бывшего возлюбленного
18:29
WhatsApp и Instagram стали недоступны в России
18:22
Путин отправил в отставку трех генералов
18:15
Известный артист оказался на грани смерти
18:00
Путин дал высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма"
17:35
Подсадил на "вискарик": Клара Новикова призналась в любви к алкоголю
16:57
84-летнюю Фрейндлих доставили в роддом
15:59
Цискаридзе о травле Волочковой: Человек не имеет права вести себя как скот
15:56
В мире появился новый смертельный вирус
15:42
Кино осиротело: умер Панин
15:41
"Это нечто": Семенович разнесли за отсутствие вкуса
15:12
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
14:52
Urban Beauty Weekend пройдет в парке Красная Пресня
14:48
"Лучше бы вообще не пели": разъяренный Разин заткнул Кудрявцеву и Чехову
14:40
Стало известно о свадьбе Арнтгольц и Богатырева
14:38
"Ты трус!": известный политик врезал наглецу Зеленскому
14:32
Инопланетяне наступают: огромная туча напугала жителей Подмосковья
14:10
"Никогда этого не забуду!": Седокова получила хлесткую пощечину от близких подруг
14:07
Загитова и Медведева попали под прицел допинг-службы
13:59
В торговом центре Тюмени устроили стрельбу
13:36
Ученые раскрыли неожиданную пользу мороженого
13:30
"Зачем спать со стариком?": Сябитова рассказала о плюсах гостевого брака
13:17
В Кремле раскрыли детали секретных переговоров Путина по крушению MH17
13:06
Больная раком актриса Яковлева: Метастазы пошли в мозг
13:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июля 2019 года
12:50
Почему России важно развивать отношения с Африкой
12:44
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
12:38
Известный рэпер избил прохожего в Стокгольме (видео)
12:23
Под Уфой водитель иномарки сбил невнимательного пешехода
12:21
"Оторву голову!": взбешенная Исаева кричит из-за туров на могилу "святой" Началовой
12:20
"Где грудь?": раздетую Глюк'oZу закидали грязью
12:08
Смерть Баскова уничтожила Киркорова
12:06
Макарская показала большой живот после слов об уходе от мужа
11:53
Россия и Африка взяли курс на сближение
11:45
"Народ жаждет мести": Порошенко отправляют за решетку
11:44
"Рыба-клоун": бесцеремонный Кадони "опустил" Гришаеву
11:35
Расфуфыренную Цымбалюк-Романовскую уложили в самом центре Москвы
11:27
54-летняя Белуччи культурно отшила 36-летнего любовника
11:01
WADA заподозрило почти 300 российских спортсменов в употреблении допинга
10:54
Опухшая Волочкова не может спать из-за дикой боли
10:53
Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову
10:52
Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения
10:50
"Серая мышь!": беспринципная Савельева оголилась после родов
10:30
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
10:19
"Хватит наживаться на Юле!": Исаева ведет в суд родителей Началовой
10:16
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов
10:09
Зеленского высмеяли во время выступления в Канаде
10:07
Муж откровенно о ссоре Пугачевой и Вайкуле
09:52
В Сети появилось интимное видео Брежневой и Меладзе
09:50
Хабенскому подожгли руку
09:38
Пышная грудь Канделаки свела народ с ума
09:32
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России
09:27
Шарапова с треском провалилась на Уимблдоне
09:02
"С разворота по оператору": увлекшийся Харламов избил помощника (видео)
08:39
Панайотова назвали отцом будущего ребенка Успенской
08:21
Алибасов разоблачил ложь Первого канала
08:21
Подробности тайных переговоров Путина по крушению MH17
08:00
"Ручки шаловливые": Солнцев заткнул нудную Темникову
06:04
Маркл и принц Гарри рассказали о пережитом ужасе
04:07
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом
02:05
"Эй, холопы, подвиньтесь": Пугачеву распекли за хамский поступок
00:03
"Летальный исход": на умирающей Хлебниковой поставили крест
23:26
Известный американский спортсмен умер при загадочных обстоятельствах
22:40
Единственную толстовку принцессы Дианы продадут с молотка
22:32
Парламентарии всего мира выступили против санкций
21:52
Оппозицию уличили в шантаже власти на выборах в Мосгордуму
21:51
"Все разрушено": люди в шоке после атаки на Крымский мост
21:50
Сотрудницу Россельхознадзора в Петербурге поймали на краже креветок и рыбы
21:44
Страшно исхудавшую Джоли забрали со съемок в больницу
20:55
Путин отправил Шойгу в Североморск
20:41
Бондарчука развели на миллионы
20:28
Российский олигарх арендовал на юбилей "Форт Боярд"
19:49
Путин экстренно вызвал Шойгу после гибели моряков
19:08
Полковник полиции сбежала из Ростова в Грузию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дмитрий Шепелев угодил в новый скандал
"Прикройся уже!": Толкалина оставила из одежды лишь прозрачную ткань
"Аэрофлот" экстренно отменил рейсы в Прагу
Опустившийся Зеленский ищет спасения в русском языке
Пригожин возбудился от подтянутого тела Газманова
"С криком "кия" и ударом ноги": Стэтхэм за секунду справился с бутылкой (видео)
Общество

Москвичей предупредили об опасных порывах ветра

прочитано 208 раз

От московского главка МЧС поступило экстренное предупреждение. В четверг, 4 июля, в столице ожидается сильный ветер.

По информации телеканала "360", он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В некоторых местах порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют автолюбителям ставить машины вдалеке от деревьев и шатких конструкций.

4 июля 2019, 11:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Ты трус!": известный политик врезал наглецу Зеленскому
В Кремле раскрыли детали секретных переговоров Путина по крушению MH17
"Народ жаждет мести": Порошенко отправляют за решетку
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России

Шоу-бизнес

"Какой ужас!": что случилось с лицом Маши Распутиной
Актриса Ирина Пегова потеряла ребенка
Искренняя благодарность: Борисова разделась для Разина
Родная и внебрачные дочери поделили богатства Осина

Проишествия

"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)
В США жестоко убили россиянку с двумя детьми

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Вызвать на допрос: Пугачевой грозят серьезные последствия после омерзительной выходки

Скандал с Примадонной вышел на новый уровень
Шоу-бизнес

Вместо Юли: похоронившая Началову Исаева стала певицей

Пиарщица блеснула на сцене
Экономика

Россиян накажут за долги соседей по ЖКХ

Отвечать будет весь дом
Шоу-бизнес

Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову

Продюсер рассказал, кто стоит за звездой

Гороскоп

Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019

Фоторепортажи

20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом
Эффектная Ходченкова побила известную модель
Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа

Спорт

"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов
Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru