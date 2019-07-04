Москвичей предупредили об опасных порывах ветра

От московского главка МЧС поступило экстренное предупреждение. В четверг, 4 июля, в столице ожидается сильный ветер.
По информации телеканала "360", он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В некоторых местах порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют автолюбителям ставить машины вдалеке от деревьев и шатких конструкций.
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