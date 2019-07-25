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В Индии молния убила более полусотни человек

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В Индии из-за ударов молний погибли более 50 человек. Инциденты произошли в двух штатах  - Бихар и Джаркханде, передает телеканал "360" со ссылкой на местные СМИ. Еще девять человек пострадали. Власти пообещали выплатить компенсации. 

В конце прошлой недели от ударов молний погибли 32 жителя северного штата Уттар-Прадеш. Семеро из них проживали в городе Канпур и округе Фатехпур. Еще пятеро скончались после попавшего в них электрического разряда в Джханси. Жителей просят соблюдать осторожность в условиях непогоды. 

25 июля 2019, 12:59

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