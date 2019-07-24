В деле о гибели группы Дятлова появилась неожиданная версия

Группу Дятлова могла погубить редкая и странная болезнь. О существовании эффекта, который называют "зов Полярной звезды", известно северным народам и полярным исследователям.

Версия, выдвинутая исследователем из Нижнего Тагила, объясняет очевидно неадекватное поведение участников группы Дятлова перед смертью. Заболевание, о котором идет речь, поморы называют "мерячка", эскимосы – "зов Полярной звезды", саамы – "эмерик". Некоторые ученые и врачи называли недуг полярной истерией, а общепринятое название – мэнерик.

Как рассказал исследователь Василий Мехоношин со ссылкой на сотрудников Мурманского арктического университета, проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего. "Они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица. Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей", – рассказал исследователь.

По мнению эксперта, этой болезнью объясняется и то, что туристы из группы Дятлова бросили вещи и выбежали из палаток, несмотря на мороз, сильный ветер и темноту. "Нетрудно представить их ужас, когда они пришли в себя и обнаружили, что находятся среди ночи вдали от лагеря, да еще полуодетые", – приводит слова Мехоношина Ura.ru.

Группа Дятлова в составе девяти туристов погибла в окрестностях горы 2 февраля 1959 года. До сих пор предпринимаются попытки расследовать трагедию. Версий около 80-ти: от посещения инопланетян до вполне реалистичных вроде схода снежной лавины. Однако загадок в деле не становится меньше.