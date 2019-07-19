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Общество

На Украине забились в экстазе после русофобской провокации

Фото: www.globallookpress.com
Украинские журналисты не без гордости рассказали своим читателям о сотрудниках пиццерии New York Street Pizza из города Черновцы, которые при входе в свое заведение повесили наклейку, изображающую перечеркнутую свинью в цветах российского флага. Этим знаком они хотят дать понять, что принципиально не будут общаться с посетителями на русском языке.
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Большого труда украинским политикам стоило убедить международную общественность в том, что новый закон о языке не направлен на дискриминацию русского. Главная сложность этой работы заключалась в том, что они сами, судя по всему, в свои миролюбивые речи не верили.

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Очередным доказательством того, что часть украинского общества ждала только повода для того, чтобы начать гонения на русских, стал случай в городе Черновцы на юго-западе страны. При входе в одно из местных заведений питания вывесили знак, ясно свидетельствующий – русским людям тут не рады.

"Это предупреждение", – цитирует издание "Страна.ua" администратора пиццерии Александра. "Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика", – добавил он.

По словам Александра, в ответ на отказ в обслуживании на русском языке (втором, а то и первом по распространенности на Украине), многие посетителя обижаются. Знак был повешен именно для них. По всей видимости для того, чтобы обидеть сразу, минуя стадию выяснения отношений.

Многие комментаторы пришли в настоящий восторг от русофобской провокации владельцев забегаловки. Впрочем, им быстро пришлось ощутить себя в глупом положении, едва журналисты задались вопросом – откуда на западе Украины вообще взялось такое большое число русскоговорящих, что для них пришлось делать отдельный знак.

"Здесь проживает 73 национальности, основные из которых украинцы, румыны, русины, молдаване, евреи, русские. Количество последних увеличилось после того как было построены высокотехнологичные заводы, требующие квалифицированный персонал, которым регион не обладал", – рассказал местный житель, выпускник Черновицкого мединститута, глава Союза православных братств Украины Валентин Лукияник.

Получается, что когда региону потребовались работники с хорошим образованием, то никого кроме русскоязычных он найти не смог. Более того, оказалось, что русский язык имел для региона принципиальное значение на протяжении веков. Именно он служил для межнационального общения между молдаванами и русинами. Да и живущие в регионе румыны исторически говорят и на русском языке.

Автор: 19 июля 2019, 18:58

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