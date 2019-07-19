В "Единой России" хотят повысить штрафы за задержку рейсов и багажа в 10 раз

Штраф будет рассчитываться от МРОТ и составит 100 рублей в
час. "Мы считаем, что его нужно увеличить и рассчитывать в размере 3% от
провозной платы (цена авиаперелета или плата за доставку груза). Это защитит
интересы людей", – подчеркнул Сураев.
Учитывая среднюю цену авиабилетов в обоих направлениях на внутренних рейсах, штраф может составить около 250 рублей в час. По словам Сураева, повышение штрафов особенно актуально, когда пассажиры ждут своего багажа сутками.
Парламентарий уверен, что такая мера позволит авиакомпании работать лучше и доставлять багаж своевременно. Размер штрафа предложен по аналогии с уже действующим на железнодорожном транспорте и соответствует закону "О защите прав потребителя", подчеркнул Сураев.
Кроме того, отметил депутат, в законодательстве нужно отразить, с какого момента исчисляется задержка багажа. "Если происходит задержка вылета или прилета пассажира, то в билете четко обозначено время прибытия. Но по поводу задержки багажа точное время выдачи нигде не указано", - отметил парламентарий.
В "Единой России" считают, что Министерству транспорта следует выпустить официальные разъяснения и определить этот промежуток времени, чтобы рассчитывать предлагаемый штраф. Профильный думский комитет обратится в ведомство за уточнением по этому вопросу.
Если предложенных мер будет недостаточно, размер штрафа могут пересмотреть. "Мы рассчитываем, что предложенная инициатива будет стимулировать авиакомпании и сотрудников аэропортов не допускать таких коллапсов, которые были недавно в аэропорту "Шереметьево", – заключил Сураев.
Напомним, нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, подготовленный членами Совета Федерации от "ЕР". Помимо прочего, нормативно-правовой акт увеличивает размер штрафа за каждый час просрочки – с 25 до 100 рублей.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Как относиться к астрологам?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Любовь война
Висит кожа после похудения
Сын мой все равно женился на старухе
Обманываю его
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
девственник в 27
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!