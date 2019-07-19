В "Единой России" хотят повысить штрафы за задержку рейсов и багажа в 10 раз

Штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза могут начать рассчитывать в размере 3% от провозной платы за каждый час задержки, сообщает газета "Известия". С соответствующим предложением выступила "Единая Россия". По словам члена профильного комитета Госдумы Максима Сураева, соответствующие поправки будут рассматриваться в осеннюю сессию нижней палаты.



Штраф будет рассчитываться от МРОТ и составит 100 рублей в час. "Мы считаем, что его нужно увеличить и рассчитывать в размере 3% от провозной платы (цена авиаперелета или плата за доставку груза). Это защитит интересы людей", – подчеркнул Сураев.



Учитывая среднюю цену авиабилетов в обоих направлениях на внутренних рейсах, штраф может составить около 250 рублей в час. По словам Сураева, повышение штрафов особенно актуально, когда пассажиры ждут своего багажа сутками.

Парламентарий уверен, что такая мера позволит авиакомпании работать лучше и доставлять багаж своевременно. Размер штрафа предложен по аналогии с уже действующим на железнодорожном транспорте и соответствует закону "О защите прав потребителя", подчеркнул Сураев.

Кроме того, отметил депутат, в законодательстве нужно отразить, с какого момента исчисляется задержка багажа. "Если происходит задержка вылета или прилета пассажира, то в билете четко обозначено время прибытия. Но по поводу задержки багажа точное время выдачи нигде не указано", - отметил парламентарий.

В "Единой России" считают, что Министерству транспорта следует выпустить официальные разъяснения и определить этот промежуток времени, чтобы рассчитывать предлагаемый штраф. Профильный думский комитет обратится в ведомство за уточнением по этому вопросу.

Если предложенных мер будет недостаточно, размер штрафа могут пересмотреть. "Мы рассчитываем, что предложенная инициатива будет стимулировать авиакомпании и сотрудников аэропортов не допускать таких коллапсов, которые были недавно в аэропорту "Шереметьево", – заключил Сураев.

Напомним, нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, подготовленный членами Совета Федерации от "ЕР". Помимо прочего, нормативно-правовой акт увеличивает размер штрафа за каждый час просрочки – с 25 до 100 рублей.