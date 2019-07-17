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Регионы

"ЕР" требует обезопасить детей на пешеходных маршрутах

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
В ходе акции "Дорога к школе" "Единая Россия" выявила около 850 нарушений и 44 регионах. Часто на дорогах отсутствует освещение, лежит некачественный асфальт, а пешеходные переходы не соответствуют нормативам. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, полученные в ходе мониторинга материалы будут переданы в Министерство транспорта и руководство субъектов Федерации. 
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Партийцы проводили анкетирование учителей и родителей, выезжали на места, проверяли участки дорог, ведущие к учебным заведениям. Проверка проходила в 50 регионах. Всего было выявлено около 850 нарушений в 44 субъектах, а в шести (Псковская область, Карелия, Хакасия и другие) проблем не выявлено, рассказал Афонский.

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"Из наиболее частых проблем можно выделить отсутствие освещения, несоответствие обустройства пешеходных переходов требованиям ГОСТа, а также некачественное асфальтовое покрытие", – уточнил парламентарий.

По его словам, особое внимание партийцы уделяли работе светофоров на перекрестках рядом со школами. Партийцы отмечали ненадлежащее техническое обслуживание устройств в некоторых местах. 

Для устранения нарушений к началу нового учебного года будет приложено максимум усилий, заверил Афонский. С этой целью единороссы направят обращение в Министерство транспорта и главам регионов для оперативного решения выявленных проблем.

Парламентарий отметил, что акция "Дорога к школе" проходит не первый год. По его словам, мероприятие доказало свою эффективность. "Так, в Краснодарском крае число нарушений снизилось с 68 до 8 нарушений. В Татарстане количество нарушений снизилось с 74 до 22. В Свердловской области число нарушений снизилось с 51 до 6", – уточнил Афонский.

Владимир Афонский. Фото: er.ru

Акция "Дорога к школе" проходит ежегодно. Единороссы фиксируют опасные для детей участки дорог по пути к учебным заведениям. Партийцы следят за наличием необходимых дорожных знаков, разметки, освещения и пешеходных ограждений. Главная цель акции – создать безопасные пешеходные маршруты для учащихся и снизить количество ДТП.

Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении соответствующей законодательной базы. Его активисты проверяют состояние дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.

Автор: 17 июля 2019, 16:28

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