"ЕР" требует обезопасить детей на пешеходных маршрутах

В ходе акции "Дорога к школе" "Единая Россия" выявила около 850 нарушений и 44 регионах. Часто на дорогах отсутствует освещение, лежит некачественный асфальт, а пешеходные переходы не соответствуют нормативам. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского, полученные в ходе мониторинга материалы будут переданы в Министерство транспорта и руководство субъектов Федерации.



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