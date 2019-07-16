Без свадеб и похорон: россияне пожаловались на неполадки в работе ЗАГСов

В работе единой федеральной системы "ЕРГ ЗАГС" произошел массовый сбой. О неполадках в работе сайта сообщили жители Владимира, Екатеринбурга, Ульяновска, Ростова-на-Дону и Казани, передает телеканал "360". Отмечается, пользователи не могут получить свидетельства о смерти и заключении брака.

Пресс-служба управления ЗАГС Москвы сообщила, что перебои в работе системы возникли из-за проведения технических работ. Россияне могут подать заявление в бумажном виде во всех центрах госуслуг "Мои документы" и отделах ЗАГС, уточняет агентство "Москва". "Время получения услуг, связанных с регистрацией актов гражданского состояния, увеличено", – говорится в сообщении.