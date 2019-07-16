Россиян научили выбирать хлеб

Выбирать хлеб надо только в магазинах, где созданы условия для его хранения и правильной транспортировки. Надо обратить внимание на упаковку, которая должна быть чистой. Важна и форма продукта – правильная и гладкая, отметили в ведомстве.
Покупателям при выборе хлеба не следует брать продукт с малейшим намеком на плесень. Ее наличие на корке свидетельствует о том, что внутри процессы порчи теста в полном разгаре.
Информация на этикетке должна соответствовать правилам. Указывается дата изготовления и срок годности. Роспотребнадзор напоминает, что белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, а ржаной– до 36 часов. Небольшие хлебобулочные изделия – весом менее 200 граммов – хранятся и того меньше, всего 16 часов.
При выборе хлеба надо помнить, что не стоит закупать продукт впрок. Лучше рассчитывать на ближайший прием пищи – или хотя бы на время, не превышающее срока годности. "Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым", – приводит сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.
Выбирать надо хлеб эластичный, не пористый. А хранить продукт рекомендуется не в полиэтиленовых пакетах, а в хлебницах либо холщовых мешках.
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