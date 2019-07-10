Названы самые популярные книги у москвичей

Представители столичных библиотек назвали самые популярные книги у москвичей. Этим летом жители города чаще всего брали произведения "Лавр. Неисторический роман" Евгения Водолазкина, "Пищеблок" Алексея Иванова и "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Николаенко.
Кроме того, библиотекари рассказали о любимых книгах маленьких читателей. В тройку самых популярных вошли "Пеппи Длинныйчулок" Астрид Линдгрен, "Капитанская дочка" Александра Пушкина, а также "Мертвые души" Николая Гоголя, передает "Вечерняя Москва".
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