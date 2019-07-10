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Общество

Знаменитая итальянская актриса умерла в возрасте 96 лет

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Известная итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась на 97-м году жизни в Милане. Точная причина смерти не называется, передает "Вечерняя Москва".

Руководитель Ассоциации работников искусства Италии Карло Фонтана назвал Валентину Кортезе последней дивой итальянского кино. Ее смерть стала большим ударом для всех, кто когда-либо видел артистку на сцене театра или в кино.

Напомним, итальянская актриса принимала участие в съемках лент таких выдающихся режиссеров, как Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Франсуа Трюффо. В 2017 году Валентина Кортезе сыграла в ленте "Дива" по мотивам автобиографии, сообщает телеканал "360".

Автор: Полина Крылова10 июля 2019, 15:25

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