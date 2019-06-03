В Швеции отказались арестовать шпиона Ассанжа

Суд в Швеции отказался удовлетворить требование прокуратуры и арестовать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Судья отметил, что такое решение "представляется непропорциональной мерой", передает "Царьград".
Обвинение ходатайствовало об аресте шпиона, возобновив против него дело об изнасиловании. В свою очередь его адвокат Пер Самуэлльссон заявил, что Ассанж готов предстать перед следствием и приехать в Швецию. "Ему нечего скрывать", – сказал Самуэлльссон.
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