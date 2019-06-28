Синоптики назвали дату возвращения тепла в столицу

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, когда тепло вернется в столицу. По ее словам, с наступлением июля столбики термометров поднимутся до +21...+23. Местами ожидаются кратковременные осадки, пишет "Российская газета".
Согласно данным Гидрометцентра России, в понедельник, 1 июля, воздух прогреется до +25. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 2 июля, станет теплее еще на два градуса, атмосферное давление опустится до 738 миллиметров ртутного столба.
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