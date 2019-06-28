Профессор Андрей Сахаров скончался на 90-м году жизни

Профессор Андрей Сахаров умер в возрасте 89 лет в Москве. Об этом сообщила ТАСС секретарь Института российской истории РАН Нина Быстрова.
Прощание с доктором исторических наук состоится в 12:00 мск 29 июня в храме Михаила Архангела. Ученого похоронят на Химкинском кладбище.
Андрей Сахаров был специалистом по отечественной истории. Он написал более 400 трудов, посвященных вопросам историографии, источниковедения и внешней политики России. В 2000 году ученый получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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