Профессор Андрей Сахаров скончался на 90-м году жизни

Профессор Андрей Сахаров умер в возрасте 89 лет в Москве. Об этом сообщила ТАСС секретарь Института российской истории РАН Нина Быстрова.

Прощание с доктором исторических наук состоится в 12:00 мск 29 июня в храме Михаила Архангела. Ученого похоронят на Химкинском кладбище.

Андрей Сахаров был специалистом по отечественной истории. Он написал более 400 трудов, посвященных вопросам историографии, источниковедения и внешней политики России. В 2000 году ученый получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.