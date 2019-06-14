Самая старая британка скончалась в возрасте 112 лет

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла на 113-м году. Об этом сообщила дочь женщины Дейдра Маккарти.
Несколько лет назад в одном из интервью британка призналась, что прожить такую долгую жизнь ей помогло регулярное употребление виски. После 50 лет она стала ежедневно выпивать по глотку алкогольного напитка перед сном для профилактики болезней сердца, передает "Вечерняя Москва".
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