Суд незаконно лишает имущества Олега Сорокина

В начале марта в Нижегородском районном суде огласили приговор бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину – 10 лет лишения свободы и выплата штрафа в размере более 460 миллионов рублей. Эксперты и адвокаты не перестают говорить о многочисленных нарушениях в ходе судебного процесса и о невнятной доказательной базе обвинения. Они не исключают, что кто-то мог положить глаз на имущество экс-градоначальника.



Огромный штраф Сорокину присудили по четвертой части статьи 290 Уголовного кодекса России как дополнительный вид наказания к 10-летнему сроку заключения. При этом в приговоре было оперативно было оперативно обращено взыскание на арестованное имущество, принадлежавшее бывшему градоначальнику.

В суде огласили список недвижимости, а также ее кадастровую стоимость. Она, по каким-то причинам, оказалась значительно ниже рыночной, рассказывает о деталях резонансного процесса "Московский комсомолец".



В 2010 году, еще до избрания главой Нижнего Новгорода, у Сорокина был бизнес – строительная компания. Дело шло успешно, фирма стала одним из самых крупных региональных девелоперов.

Недвижимость, арестованная судом, была приобретена в в 2007-2008 годах, отмечает издание. При этом Сорокин исправно платит налоги со своего имущества и доходов, претензий к нему у компетентных органов не было.

На уплату штрафа у бывшего предпринимателя денег достаточно. Отсюда вытекает логичный вопрос – зачем суду понадобилось арестовывать его имущество. Вероятно, таким образом на экс-градоначальника пытаются оказать дополнительное психологическое давление, отмечает издание.

Между тем в законе штраф определяется именно как денежное взыскание. В Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах установлены порядок назначения и уплаты такого взыскания. Кроме того, и это очень важно, законодательство дает осужденному возможность добровольно заплатить штраф. И только в случае неуплаты в нужный срок, на имущество гражданина может быть наложен арест.

Получается, что в настоящий момент обратить взыскание на имущество бывшего градоначальника суд не может, этот вопрос должен решаться лишь в случае неуплаты штрафа осужденным. Для чего суду понадобилось выходить за пределы своих полномочий? Ситуация, мягко говоря, очень странная.

По всей видимости, 10 лет за решеткой в качестве наказания для Сорокина кому-то показалось маловато. "Нужно еще и лишить его ликвидной собственности, придав этому видимость законности при помощи суда", – пишет "МК". Общественность недоумевает и все чаще задается вопросом: связано ли решение суда с активной позицией Сорокина в ходе процесса, или, быть может, на суд оказывается давление извне?

Не менее странно выглядит и сумма штрафа – уже упомянутые 460 миллионов 800 тысяч рублей. Цифра взялась посредством умножения суммы взятки на назначенный судом коэффициент. Между тем в отечественном законодательстве есть максимальный порог штрафа – 500 миллионов. 460 и 500 - разница сравнительно небольшая. Получается, что суд избрал практически самую строгую санкцию.

Нижний Новгород тем временем полон слухов о возможных причинах ареста экс-градоначальника. Общественность не исключает, что кто-то просто положил глаз на солидные активы Сорокина, в том числе в сфере недвижимости. Бывший мэр, напомним, ранее являлся крупным региональным девелопером.

Олег Сорокин в последнем слове: я идеальный кандидат, на котором можно поднажиться https://t.co/ArLPsus6cg pic.twitter.com/FCImj3f5vg — Expres.life News (@life_expres) 8 марта 2019 г.

Об экономических мотивах уголовного преследования говорит и сам Олег Сорокин. В своем последнем слове он назвал себя идеальным кандидатом, за счет кого можно поживиться. "Сейчас все, что связано с нефтью и газом, уже распределено, там поживиться уже нечем. Реальный сектор экономики стал предметом таких же схваток, как когда-то была приватизация", – передает слова экс-градоначальника МК.

Адвокаты Сорокина неоднократно обращали внимание общественности на множественные нарушения прав их подзащитного в ходе судебного процесса. Приговор экс-мэру они считают незаконным.

По словам адвоката бывшего градоначальника Дмитрия Кравченко, обращение взыскания на имущество до того, как Сорокину была дана возможность выплатить штраф добровольно, противоречит самим принципам исполнения таких наказаний в России. "Тем более обращение взыскания на недвижимое имущество по кадастровой стоимости, которая вполне может серьезно отличаться от рыночной", – пояснил юрист.

Защита экс-мэра намерена указать суду на эту ошибку. Адвокаты собираются обжаловать приговор. Они уверены: единственно верное решение в деле Сорокина – оправдательное.