Девушка 12 лет проходила с кольцом в ноздре

Жительница Великобритании рассказала об удивительной истории, которая с ней произошла. Девушка начала сильно чихать, а после этого обнаружила на диване рядом с собой какой-то блестящий предмет, передает портал "ФедералПресс". Оказалось, что это ее детское кольцо, которое мать подарила ей на восьмилетие. В какой-то момент украшение пропало. Девочка и ее мама решили, что его взял кто-то из подруг. Так они и думали, пока оно не вернулось спустя 12 лет. Девушка подчеркнула, что все это время не испытывала проблем с дыханием или дискомфорта.