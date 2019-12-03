Умерла знаменитая в Сети кошка

Популярная в Сети кошка Лил Баб умерла в США на девятом году жизни. Трагическую новость сообщил ее владелец Майк Бридавски в социальных сетях.
Напомним, животное прославилось благодаря своей необычной внешности. Лил Баб страдала от редкого заболевания костей: у кошки была неровная челюсть и лишние пальцы на лапах. На ее аккаунт в "Инстаграм" были подписаны более 2,4 миллиона пользователей.
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