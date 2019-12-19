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Общество

Искусственные елки признаны ядовитыми

Фото: www.globallookpress.com
В преддверии Нового года Роскачество решило проверить искусственные елки. Результаты оказались крайне плачевными.
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В исследовании приняли участие товары стоимостью от трех до 11 тысяч рублей. Новогодние деревья проверяли по 34 показателям – содержание опасных и токсичных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и иголок, риск самовозгорания и другие.

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Оказалось, что в четырех из семи товаров содержится формальдегид. Сначала вещество обнаружили в пяти образцах – "Сказка с инеем", "Адель", "Триумф", Tiara, "Тоскана". После того, как елки три недели пролежали на открытом воздухе, их повторно протестировали. По данным "Царьграда", "Адель" оказалась без формальдегида.

Поэтому специалисты советуют проветривать новогодние деревья перед использованием. Также стоит ставить их подальше от окна. Исследования показали, что елки трех торговых марок потеряли первоначальный цвет, утверждает URA.RU.

Эксперты также рекомендуют прислушиваться к запаху товара. Вернее, к его интенсивности, сообщает телеканал "360".

"Неразумно ожидать, что они не будут пахнуть совсем. Здесь стоит обращать внимание на интенсивность запаха. Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах – последствия несоблюдения этих условий", – прокомментировала руководитель испытательной лаборатории ООО "ТСЛ" Анастасия Филоненко, слова которой приводит Роскачество.

19 декабря 2019, 13:55

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