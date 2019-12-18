Россиянин заплатил 234 тысячи рублей за черную икру из пластика

Мошенник продал 51-летнему бизнесмену из Санкт-Петербурга 26 банок фальшивой черной икры. Предприниматель заплатил 234 тысячи рублей, сообщает "Экспресс газета".
Поставщик передал мужчине банки еще осенью, но обман вскрылся лишь 9 декабря, когда петербуржец решил попробовать товар. Выяснилось, что вместо икры в емкостях находились пластиковые шарики. Бизнесмен обратился в полицию с заявлением. Правоохранители начали проверку.
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