Озлобленные украинцы поставили "мисс Львов" на колени

Обладательницу титула "Мисс Львов" Наталью Болюх буквально поставили на колени. Девушке пришлось оправдываться перед озлобленными украинцами за то, что она слетала в Россию.

Не секрет, что из-за межполитических отношений двух стран нередко страдают обычные люди. Так и Наталье не повезло. Журналисты Незалежной, как только стало известно, что юная красавица побывала в Москве, устроили девушке настоящую травлю. Уж как только ее не называли в новостных заметках, упражняясь в злословии на все лады.

Впрочем, часть вины самой модели здесь тоже есть. Она ранее рассказывала украинской прессе, что намерена отметить свой день рождения в Амстердаме. Тем не менее, любовь выставлять свою жизнь напоказ сгубила девушку. Как сообщает телеканал "360", Наталья в своем микроблоге выложила несколько публикаций, на которых сообщила, что находится в столице России. Тем не менее, после посыпавшихся на нее проклятий и всевозможных оскорблений девушке пришлось быстро избавиться от улик, отмечает URA.ru.

Позже Болюх решила расставить все точки над i и выложила обращение к своим подписчикам. В нем девушка подчеркнула, что является патриоткой своей страны, но не видит ничего плохого в том, чтобы навещать своих друзей в России, дополняет телеканал "Царьград".

"Я украинка, корни мои – во Львове. Я мисс Львов и первая вице-мисс Украина Вселенная и очень горжусь этим. Я всегда делала все, чтобы достичь этих титулов. Конечно, как и все мы, я очень люблю свою страну. И моя позиция в отношении ее целостности одна: Украина единственная и неделимая от Крыма до Киева", – высказалась модель.

Она добавила, что очень переживает за ситуацию в своей стране. Наталья молится, чтобы украинские ребята остались живыми и здоровыми, однако ее все равно беспокоят международные отношения между простыми жителями Незалежной и России.

"Но у меня, как и у большинства украинцев, есть друзья в России, которые разделяют мои мысли. Все хотят мира для наших государств... Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома по обе стороны границы", – подытожила красавица.