Леденец на палочке: Меланью Трамп оплевали за нелепый наряд

Американская пресса просто недолюбливает Меланью Трамп, иначе как объяснить тот факт, что ее критикуют после каждого появления на публике? Не исключено, что она просто жертва обстоятельств, а нападки направлены на ее мужа, президента Америки Дональда Трампа. Тем не менее первой леди страны приходится терпеть травлю прессы.
Так, 9 декабря Меланья участвовала в ежегодном благотворительном мероприятии "Игрушки для малышей". На детский праздник она пришла в белой облегающей кофте, юбке в вертикальную полоску и малиновых сапогах. Американские таблоиды тут же назвали ее "миссис Клаус".
По словам журналистов, наряд жены лидера США был похож на рождественский леденец, и появляться в столь несерьезном виде на публике не следовало. Впрочем, имидж-стилист Ольга Трофимова высказалась в ее защиту. Она отметила, что на детском мероприятии такой костюм выглядел уместно.
"Главное правило при создании образа – это уместность и сочетаемость. Здесь образ вполне разумный. Она в таком виде не вышла в свет и не пришла на дипломатическую встречу. Для рождественского визита все вполне адекватно. Наряд сдержанный, лаконичный, цветовое сочетание выдержано в одной стилистике. Все хорошо", – сказала Трофимова в интервью изданию Teleprogramma.pro.
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