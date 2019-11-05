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Общество

Как получить кредит: советы эксперта

Фото: www.globallookpress.com
Если срочно понадобились деньги, уже не нужно, как раньше, идти в банк и долго заполнять бумажки, после чего нервничать, ожидая решение кредитной организации. Сегодня проблему поиска срочной ссуды решает онлайн-кредитование: достаточно открыть сайт или мобильное приложение и в несколько кликов получить необходимую сумму. Однако даже если вам очень срочно нужны деньги, не забывайте о мерах предосторожности. 
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Избежать мошенников и повысить шансы на получение денег поможет соблюдение нескольких простых правил, о которых "Дни.ру" рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Совет №1. Заранее проверяйте свою кредитную историю

Хорошая кредитная история – один из основных факторов, на который ориентируется финансовая организация, принимая решение о выдаче кредита. Поэтому рекомендуется регулярно отслеживать состояние своего кредитного "рейтинга", если вы не хотите в самый неподходящий момент столкнуться с отказом. Зачастую отсутствие просрочек по кредитам и займам, долгов по алиментам и ЖКХ гораздо лучше характеризует потенциального заемщика, чем наличие у него справки о доходах.

По закону, россияне могут дважды в год направлять запрос в каждое бюро кредитных историй, чтобы бесплатно проверить свою кредитную историю. К сожалению, данная процедура, если идти по бесплатному пути, довольно длительная и муторная. Сначала заемщику нужно обратиться в "Центральный каталог кредитных историй" на сайте Банка России, чтобы выяснить, в каких из более чем 20 Бюро кредитных историй (БКИ) есть данные о нем. При этом для обращения к базе ЦБ нужно знать свой "код субъекта" – уникальный номер, который присваивается заемщику при первом обращении за кредитом. Затем нужно направить запросы, причем желательно не в одно, а в несколько БКИ, так как сведения у них могут различаться. Нередко бюро требуют личного присутствия для подтверждения личности интересующегося. Вся процедура может занять от двух недель до месяца с учетом регламентированных сроков получения ответов от всех участников.

Фото: www.globallookpress.com

Есть вариант попроще – обратиться к посреднику. В этом случае за относительно небольшую сумму вы не только получите набор "сырых" данных из БКИ, но и их интерпретацию в виде вашего личного кредитного рейтинга. Данный документ не гарантирует получение кредита – это зависит от скоринговой политики каждой конкретной кредитной организации. Однако рейтинг довольно точно отражает ваши шансы получить кредит в данный момент времени.

Совет №2. Не приукрашивайте свое финансовое положение

По статистике, заполняя заявку на получение займа или кредита, 80% людей указывают свои реальные доходы. Не стоит пытаться приукрасить свое финансовое положение. При предоставлении банку или финансовой организации недостоверных данных, в случае, если у вас возникнут трудности с выплатой кредита или займа, вы рискуете попасть под уголовное преследование, а именно под статью о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Она предусматривает довольно серьезную ответственность – от штрафа в 120 тыс. руб. до тюремного срока до двух лет.

Кроме того, доход, который вы не можете подтвердить документально, несильно увеличивает шансы на получение кредита. Ведь за неимением справки о доходах кредитор больше смотрит на другие показатели вашей финансовой состоятельности: кредитную историю, сведения об образовании и имуществе, средний уровень доходов в регионе вашего проживания и тому подобное.

Совет №3. Обращайтесь в кредитные организации напрямую

Возможность взять кредит в интернете – сегодня обычное дело. Помимо самих кредитных организаций свои услуги предлагают многочисленные кредитные брокеры, которые обещают разослать вашу заявку по целому пулу банков и МФО, чтобы получить для вас наиболее выгодные условия. Но это палка о двух концах. Эффективность таких веерных запросов не очень высока. Даже если в итоге вам одобрят кредит, вместе с положительным ответом вы можете получить немало отказов, которые просто не захотели работать с посредником или отказали по формальным причинам. Шанс мгновенно испортить свою кредитную историю в этом случае очень велик.

Фото: www.globallookpress.com

Совет №4. Избегайте сомнительных онлайн-кредиторов

Важно, чтобы организация, в которую вы обращаетесь за кредитом, была надежной. В процессе оформления заявки вам придется предоставить немало данных о себе. Если они попадут не в те руки, последствия могут быть печальными. Вы не только не получите желаемую сумму, но и рискуете тем, что на ваше имя наберут кредиты, о которых вы даже не будете знать, пока к вам не обратятся коллекторы. Иногда мошенники не гнушаются тем, что предлагают оплатить некие "кредитные услуги" за рассмотрение заявки.

Чтобы вызвать доверие, охотники за персональными данными часто выдают свои интернет-ресурсы за сайт банка или солидной микрофинансовой организации. Избежать ошибки поможет простая проверка – найдите сайт организации в поисковике "Яндекс": в случае если он включен в реестр официальных ресурсов кредитных организаций Банка России, напротив него появится галочка со всплывающей надписью "это сайт организации, сведения о которой занесены в государственный реестр". Обращайтесь именно в такие организации.

5 ноября 2019, 15:34

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