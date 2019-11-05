Жители России не хотят иметь детей-разведчиков

Согласно результатам исследования, около 20% россиян желают, чтобы их дети или внуки получили профессию разведчика. По итогам опроса выяснилось, что она очень уважаема в российском обществе.
В категорию не желающих такой профессии для детей (70% опрошенных) в основном вошли люди в возрасте от 25 до 34 лет – 77%. Среди поддержавших идею оказались граждане в возрасте от 18 до 24 лет – 26%, сообщают "Невские новости".
По данным ВЦИОМа, участники опроса определили степень уважения к разведчикам в 4,35 балла по пятибалльной шкале. Вместе с тем респонденты высоко оценили уровень зарплаты (4,1) и влиятельность профессии (4,02).
Самым популярным фильмом о разведке стала картина "Семнадцать мгновений весны" – так считают 43% опрошенных. На втором месте расположилась лента "Щит и меч" с 5% ответов, уточняет URA.ru.
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Умертвить Бузову и геев
Узнала что в садике бьют
Имя для кота
Вы письку показывали свою?
Застала дочь с собакой
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!