Серый волк из Монголии установил мировой рекорд

Серый волк из Монголии за год проделал путь в 7247 км. Это мировой рекорд для животного, передает RT со ссылкой на Nature и исследование биолога из Аляски Кайла Джоли.
Ученый работает совместно с международной группой исследователей передвижения млекопитающих. Примечательно, что специалисты предполагали, что рекордсменом станет северный олень, однако их ожидания не оправдались. Ранее The Guardian сообщала, что самка песца в рамках эксперимента норвежских ученых преодолела расстояние более 3,5 тысяч километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней.
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