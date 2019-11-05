Турция обложит туристов налогами

В 2020 году власти Турции намерены ввести для отелей дополнительный налог, который те в свою очередь будут собирать с туристов. Он уже получил название – "налог на проживание", пишет URA.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Там уточнили, что власти республики решили переформатировать этот налог "в пользу" туриста. Он будет взимать круглый год с внутренних и иностранных туристов – со всех, начиная с детей от 12 лет. Размер сбора будет зависеть от категории отеля. Причем ежегодно власти будут увеличивать его как минимум на 22,5%.
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