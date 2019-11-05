Уволенный за служебный роман топ-менеджер McDonald’s получит $8 млн

Экс-директор McDonald’s Стив Истербрук, потерявший работу из-за служебного романа, получит выплату в размере шести своих зарплат после скандального увольнения, передает телеканал "360". По некоторым данным, он зарабатывал 1,35 миллиона долларов в месяц.
Пришедшему на его место 51-летнему Крису Кемпински будут платить чуть меньше – 1,25 миллиона долларов. К слову, после увольнения Стива Истербрука места в компании лишился и вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерс.
Популярные темы форума
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Умертвить Бузову и геев
Узнала что в садике бьют
Имя для кота
Вы письку показывали свою?
Застала дочь с собакой
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Месячные не идут 2 месяца
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!